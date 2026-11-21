Вся країна бачила її сльози: як зараз живе службова собака Йорна після втрати напарника-прикордонника

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Кадри з прощання із 26-річним прикордонником Артемом Тараном зворушили тисячі українців — його службова собака Йорна буквально плакала біля труни. Чотири роки вони були нерозлучними напарниками та разом виконували найнебезпечніші завдання на передовій. Після загибелі бійця вівчарка впала у важку тугу, відмовлялася від їжі та не реагувала на команди. Як кінологам вдалося повернути Йорну до життя і яку важливу місію тепер готують для відданої напарниці героя — дивіться у сюжеті журналістки ТСН Марічки Кужик.