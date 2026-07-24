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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
38

Вся правда про удар по Київщині! Балістичні ракети промахнулись!

Вся правда про удар по Київщині! Балістичні ракети промахнулись!

Вся правда про удар по Київщині! Балістичні ракети промахнулись!

На Київщині росіяни щонайменше двома балістичними ракетами влучили в місце проведення виставки виробників військової техніки. Відомо від Генпрокуратури про щонайменше 10-х загиблих. Поранених — понад сотню. Неподалік місця трагедії працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, що вдалося дізнатися про обставини трагедії, що кажуть місцеві мешканці, чи завершилися рятувально-пошукові роботи?

Дата публікації
Кількість переглядів
38

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