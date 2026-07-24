Вся правда про удар по Київщині! Балістичні ракети промахнулись!

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На Київщині росіяни щонайменше двома балістичними ракетами влучили в місце проведення виставки виробників військової техніки. Відомо від Генпрокуратури про щонайменше 10-х загиблих. Поранених — понад сотню. Неподалік місця трагедії працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, що вдалося дізнатися про обставини трагедії, що кажуть місцеві мешканці, чи завершилися рятувально-пошукові роботи?