Вступ України в ЄС: чи заберуть фінансування через корупцію та що буде з правом вето? | Марта Кос

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Ексклюзивне та відверте інтерв'ю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос журналістці ТСН Ірині Прокоф’євій про реальний стан євроінтеграції України. Чи вплинуть гучні корупційні скандали на виділення мільярдів євро допомоги? Чому Брюссель готовий скасувати право вето для окремих країн, які вимоги доведеться виконати українцям та яка несподівана схема дозволить інтегруватися в ЄС ще до офіційного вступу? Про гроші, реформи, нові правила безпеки та особисте зізнання щодо стійкості українців – дивіться просто зараз.