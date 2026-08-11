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ТСН у соціальних мережах

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Вступна кампанія-2026: головні тренди, несподівані лідери, "полювання" на 200-бальників і поради експертів

Вступна кампанія-2026: головні тренди, несподівані лідери, "полювання" на 200-бальників і поради експертів

Вступна кампанія-2026: головні тренди, несподівані лідери, "полювання" на 200-бальників і поради експертів

Вступна кампанія-2026 фактично вийшла на фінішну пряму. Рекомендації до зарахування вступники вже отримали, тож можна говорити не лише про кількість заяв, а й про перші реальні результати. І вони показують цікаві тенденції: найсильніших вступників збирають не обов’язково найбільші університети. Львів – стає одним із головних центрів тяжіння. Зокрема,  через чинник безпеки. А українським закладам вищої освіти доводиться конкурувати вже не тільки між собою, а й з університетами Європи. Розмова про це – в ефірі "1+1".   Гості: – Микола Трегуб, проректор з освітніх інновацій Київської школи економіки. – Ксенія Семенова, президентка Державного національного університету "Київський авіаційний інститут". – Наталія Шаховська, ректорка Львівської політехніки, членкиня-кореспондентка Національної академії наук України.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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