Встигніть до кінця жовтня! Держава дає по 19400 грн: умови, документи та дедлайн

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До кінця жовтня жителі прифронтових територій можуть подати заявку та отримати по 19 400 гривень державної допомоги на підготовку до зими. Програма діє для домогосподарств у 8 регіонах: Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях – незалежно від кількості мешканців у родині. Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю дров, твердого палива, теплих речей, павербанків чи оплату комунальних послуг. Як і де швидко подати документи через ЦНАПи або Пенсійний фонд, які папери необхідно мати із собою та чому важливо встигнути саме зараз? Крім того, в уряді розширюють фінансування енергоефективності багатоквартирних будинків і бізнесу. Про всі деталі зимових програм, фінансові ліміти та масштабування підтримки в ефірі розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Ігор Рева.