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ТСН у соціальних мережах

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Втратив руку на війні, але вчиться бути татом: неймовірна історія ветерана

Втратив руку на війні, але вчиться бути татом: неймовірна історія ветерана

Втратив руку на війні, але вчиться бути татом: неймовірна історія ветерана

Він утратив на війні руку, але не мрії: в одеському реабілітаційному центрі Superhumans для ветерана Андрія Щербенка організували особливе навчання, щоб із протезом він міг перевдягати немовля, прасувати речі та гуляти з візочком. Андрій — перший, хто пройшов таку підготовку в центрі, адже на нього чекає найважливіша роль — тата. Як кохання допомагає воїну, розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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