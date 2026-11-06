Втратив руку на війні, але вчиться бути татом: неймовірна історія ветерана

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Він утратив на війні руку, але не мрії: в одеському реабілітаційному центрі Superhumans для ветерана Андрія Щербенка організували особливе навчання, щоб із протезом він міг перевдягати немовля, прасувати речі та гуляти з візочком. Андрій — перший, хто пройшов таку підготовку в центрі, адже на нього чекає найважливіша роль — тата. Як кохання допомагає воїну, розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.