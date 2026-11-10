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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
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“Ви можете стати наступними”: жорстке попередження від українських журналістів

“Ви можете стати наступними”: жорстке попередження від українських журналістів

“Ви можете стати наступними”: жорстке попередження від українських журналістів

Українські журналісти звернулися до західних колег і світової спільноти з прямим застереженням: війна в Україні триває, і загроза від Росії набагато ближче, ніж здається. У студії та на прямому зв'язку з європейських столиць медійники обговорюють маніфест українських журналістів, реакцію провідних світових видань на події в Україні, проблему інформаційної втоми на Заході та протидію російській пропаганді. Разом із головною редакторкою видання «Бабель» Катериною Коберник, журналістом Ярославом Жаріновим, ведучою Натою Островською з Берліна та медійною амбасадоркою в Італії Катериною Нестеренко з'ясовуємо, як донести правду про загрозу до європейського суспільства та подолати ілюзію безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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