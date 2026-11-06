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ТСН у соціальних мережах

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Ви точно не знали цього про метро! Таємниці київської підземки

Ви точно не знали цього про метро! Таємниці київської підземки

Ви точно не знали цього про метро! Таємниці київської підземки

Зручний, швидкий і безпечний: сьогодні, 6 листопада, Київський метрополітен святкує день народження — столичній підземці виповнюється 66 років. Першу ділянку метро відкрили 1960 року. Цей маршрут налічував 5 станцій: «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна» та «Дніпро». Саме вони й поклали початок історії київської підземки. За понад 6 десятиліть метро стало однією з головних транспортних артерій Києва, а його унікальні станції — частиною архітектурного образу столиці. Зараз у метрополітені діють 52 станції. Раніше ми сприймали їх лише як транспорт, але повномасштабна війна все змінила. Як підземка перетворилася на рятівне укриття та хто тримає рух столиці — розкаже кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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