Ви точно не знали цього про метро! Таємниці київської підземки

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Зручний, швидкий і безпечний: сьогодні, 6 листопада, Київський метрополітен святкує день народження — столичній підземці виповнюється 66 років. Першу ділянку метро відкрили 1960 року. Цей маршрут налічував 5 станцій: «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна» та «Дніпро». Саме вони й поклали початок історії київської підземки. За понад 6 десятиліть метро стало однією з головних транспортних артерій Києва, а його унікальні станції — частиною архітектурного образу столиці. Зараз у метрополітені діють 52 станції. Раніше ми сприймали їх лише як транспорт, але повномасштабна війна все змінила. Як підземка перетворилася на рятівне укриття та хто тримає рух столиці — розкаже кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.