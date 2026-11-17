Вибороли перемогу у Венесуели: як Україна взяла перше “золото” в дівочому футзалі

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Перше в історії “золото” в дівочому футзалі на юнацькій Олімпіаді: уже на старті фінального протистояння українки почали активно тиснути біля воріт збірної Венесуели, не здалися, коли суперниці пішли у відчайдушний наступ, і зрештою вибороли перемогу в додаткових таймах. Про те, як це було, та наскільки популярним нині є жіночий футзал — говоримо в ефірі ТСН. На зв'язку зі студією — головний тренер дівочої збірної України з футзалу Олександр Золотухін та капітанка команди Оксана Шевчук.