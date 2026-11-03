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ТСН у соціальних мережах

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192

Вибори у США: Трамп втрачає Конгрес? Ексклюзивні коментарі наживо

Вибори у США: Трамп втрачає Конгрес? Ексклюзивні коментарі наживо

Вибори у США: Трамп втрачає Конгрес? Ексклюзивні коментарі наживо

Вибори в США: що чекає на Трампа та як результат вплине на Україну? Ексклюзив із Джоном Болтоном У Сполучених Штатах триває вирішальне голосування на виборах до Конгресу. Від їхніх результатів залежить не лише внутрішня політика США та контроль над законодавчою владою, а й подальша підтримка України: обсяги військової допомоги, фінансування та санкційний тиск на Росію. В ефірі ТСН — оперативні деталі зі США від власної кореспондентки Ольги Кошеленко, а також ексклюзивна розмова з Джоном Болтоном, колишнім радником президента США з національної безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
192

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