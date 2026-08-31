Вибухова хвиля знесла все: 38 загиблих у Милі! Чому детонація тривала кілька днів?

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У селі Мила на Київщині триває ліквідація жахливих наслідків ворожої атаки, яка забрала життя 38 людей, серед яких є діти. Внаслідок влучання та тривалої детонації складу боєприпасів пошкоджено сотні будинків, а територія навколо залишається смертельно небезпечною через розкидані вибухонебезпечні предмети. Дивіться у сюжеті журналіста ТСН Ігоря Бондаренка про героїчну загибель голови громади Тараса Дідича, який кинувся на допомогу людям, та про те, як мешканці села вже вдруге за час повномасштабної війни змушені відновлювати свої оселі.