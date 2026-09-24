Вибухи майже в усіх районах! Одеса й Київ у руйнуваннях після обстрілів!

Реклама

Росія знову масовано атакувала Одещину: постраждали двоє людей. В обласному центрі зафіксовані руйнування в кількох районах — мішенню ворога стали лікарня, гімназія, торговельний центр та житлові будинки. Більше про ще одну тривожну ніч Сергій Осадчук розкаже. Двоє загиблих і щонайменше восьмеро потерпілих — такі наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. Чотирьох людей медики ушпиталили, повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою. Руйнування і пожежі фіксують у кількох районах міста. На Подолі уламки ракети впали біля пологового будинку. Деталі розповість Юлія Кирієнко.