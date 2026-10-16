Вибухи від Харкова до Львова: палали ТРЦ й ринок! Сотні тисяч людей без світла!

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І знову удар по Харкову: через влучання в дах цивільного підприємства — двоє постраждалих. Місто під атакою від ранку. Через російську атаку на ринок у Шевченківському районі — двоє загиблих і 19 поранених. Десятьох людей госпіталізовано, двоє — у важкому стані. Також ворог атакував ще два райони міста й пошкодив енергетичну інфраструктуру. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко побувала на місці удару і готова розповісти більше.

Нові удари по заходу України: у Дублянах на Львівщині поранено чоловіка. Також стало відомо про загиблого в Маневичах на Волині. Там росіяни атакували підприємство — восьмеро травмованих людей. Також через удари по енергетиці в області досі знеструмлено 270 тисяч абонентів. А в Рівному окупанти атакували один із найбільших торгово-розважальних центрів. Інформація про потерпілих з'ясовується.

Також по ТРЦ ворог ударив у Сумах. Там російський безпілотник атакував один із торговельних центрів, розташованих у середмісті. Троє людей дістали поранення. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник побувала на місці влучання і готова розповісти більше.