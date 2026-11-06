Вигрібні ями замість туалетів і тотальні блекаути: що чекає на Київ цієї зими?!

Реклама

Отже, цього тижня столиця опинилася на межі комунального колапсу. Через російський терор по об'єднаній енергосистемі, від якої напряму залежить і Київ, зупинився громадський електротранспорт. Майже щодня фіксували перебої і в роботі метро. Графіки знеструмлень до Києва намагаються повернути, але це вдається зробити лише в деяких районах і тільки на кілька годин — до чергових ворожих ударів. Унаслідок атак у столиці зникала й вода: в окремих районах її не могли відновити близько доби. Та попри це столиця таки увійшла в опалювальний сезон. Посадовці обіцяють, що до 12 листопада в усіх квартирах киян має з'явитися тепло, якщо не буде нових руйнівних ударів. Водночас влада збирається відкрити доступ до грантів енергоефективності не лише ОСББ, а й багатоквартирним будинкам. Ірина Кондрачук поїхала в один із найбільших спальних районів столиці, який минулої зими — без світла, опалення й гарячої води — опинився буквально на межі. Чи зробили там висновки та як підготувалися до прийдешніх морозів — дивіться далі.