Вирішальні хвилини у Верховній Раді! Новий Кабінет міністрів: чи зберуть голоси депутати?

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У Верховній Раді розпочинається визначальне засідання, за результатами якого Україна має отримати новий склад Кабінету Міністрів. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко працює на місці подій та розповідає про перші хвилини засідання. Чи зібралися депутати в залі та коли саме очікувати на фінальне голосування за оновлений уряд? Дивіться у прямому включенні.