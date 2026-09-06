Вирва на шкільному подвір’ї та навчання під землею: в Україні повністю зруйновані 235 шкіл

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Попри зруйновані стіни та вибиті вікна, українські діти знову сіли за парти. У Києві понад 300 освітніх закладів постраждали від російських атак, а деякі ліцеї потерпали від прильотів уже вісім разів. У цьому сюжеті кореспондентка ТСН Аліна Лісова покаже, як вчителі та батьки власноруч відновлювали класи до 1 вересня, чому деякі школи перейшли на дистанційку та який вигляд має новозбудована підземна школа у Сумах, що здатна витримати найважчі обстріли. Дізнайтеся також про ситуацію з новими підручниками та плани уряду щодо безпеки навчального процесу взимку.