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ТСН у соціальних мережах

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Вирва на шкільному подвір’ї та навчання під землею: в Україні повністю зруйновані 235 шкіл

Вирва на шкільному подвір’ї та навчання під землею: в Україні повністю зруйновані 235 шкіл

Вирва на шкільному подвір’ї та навчання під землею: в Україні повністю зруйновані 235 шкіл

Попри зруйновані стіни та вибиті вікна, українські діти знову сіли за парти. У Києві понад 300 освітніх закладів постраждали від російських атак, а деякі ліцеї потерпали від прильотів уже вісім разів. У цьому сюжеті кореспондентка ТСН Аліна Лісова покаже, як вчителі та батьки власноруч відновлювали класи до 1 вересня, чому деякі школи перейшли на дистанційку та який вигляд має новозбудована підземна школа у Сумах, що здатна витримати найважчі обстріли. Дізнайтеся також про ситуацію з новими підручниками та плани уряду щодо безпеки навчального процесу взимку.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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