Вистава про 30-річних, яка розірвала всю залу! Це треба подивитися!

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Багато гумору, нескінченні танці, пісні й легкі нотки ностальгії за 90-ми: у столичному театрі імені Франка відбулася прем'єра іронічної музичної комедії «Міленіалка» за п’єсою Ніни Захоженко. Це історія про покоління 30-річних, яке все ніяк не подорослішає і намагається знайти себе в цьому буремному світі попри життєві труднощі, проблеми на роботі, пандемію та війну. На прем’єрі побував кореспондент ТСН Іван Воробйов — далі його розповідь.