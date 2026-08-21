Витягнув побратимів з пекла на звичайному пікапі! Історія легендарного командира Польського!

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Один — у Києві, інший — у харківській реанімації: 2 штурмовиків, яких напередодні вирвали з-під прицілу ворожих дронів на Харківщині, нині в стабільному стані під наглядом медиків. Офіцерові, який наважився на відчайдушний крок заради їхнього порятунку, Президент присвоїв звання Героя України. Утім, коли знімальна група ТСН записувала інтерв’ю з Владиславом, про «Золоту Зірку» він ще не здогадувався. Як почуваються врятовані захисники та що пережили бійці під час спецоперації — дізнавалася кореспондентка ТСН Юлія Бойко.