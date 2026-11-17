Вижили двічі! Стеля впала просто на людей у ліжку! Порятунок подружжя після удару по Дніпру

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Вони втратили рідну домівку в Кураховому, рятуючись від окупації, та сподівалися зустріти спокійну старість у Дніпрі. Але на початку листопада російський удар у спальний район міста ледь не відібрав у них життя. 80-річний Василь, який незадовго до цього переніс інсульт, та 76-річна Валентина опинилися під завалами зруйнованого будинку, коли стеля буквально впала на їхнє ліжко. Рятувальники дивом витягли подружжя з-під уламків. Зараз обоє відновлюються у лікарні після тяжких травм, а їхня перша зустріч у реанімації після порятунку розчулює до сліз. Детальніше про трагедію, стійкість і любов довжиною в 60 років – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Анастасії Невірної.