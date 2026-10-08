Вижили дивом і розповіли правду про удари! Людям у Прилуках бракує укриттів!

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22 вбитих, зокрема й 5 дітей: такі остаточні наслідки російського удару по Прилуках на Чернігівщині. Окупанти атакували місто на світанку середи — попередньо, шістьма крилатими ракетами Х-101. Одна з них ущент зруйнувала одразу два під'їзди житлової багатоповерхівки. Рятувальники безперервно розбирали завали понад добу. А сьогодні на місце трагедії, аби підтримати постраждалих, прибули президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Великої Британії. Двоє загиблих і майже пів сотні поранених, серед потерпілих — двоє дітей: такі наслідки масованої комбінованої атаки по Кременчуку на Полтавщині. Ворог ударив по місту ракетами та дронами. Руйнування після російських обстрілів бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.