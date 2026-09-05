Вижив в епіцентрі удару балістикою! Дніпровські лікарі зробили диво!

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Вижив в епіцентрі удару «Іскандера», а за 10 місяців після важкого поранення прийшов подякувати своїм рятівникам: дніпровські лікарі зберегли чоловікові не лише життя, а й понівечену руку. До рідного міста після тривалої реабілітації за кордоном повернувся Михайло. Він переніс десятки надскладних операцій і тепер власним прикладом доводить: опускати руки не варто навіть за найгірших прогнозів.