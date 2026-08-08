Єдина горила в Україні Тоні святкує 52-річчя! Йому вже понад 90 за людськими мірками!

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Справжня зірка столичного зоопарку та єдина горила в Україні святкує свій 52-й день народження! Тоні – один із найстаріших представників свого виду в Європі, і за людськими мірками йому вже далеко за 90. Попри поважний вік та непростий характер одинака, іменинник з апетитом ласує кавунами та динями, насолоджуючись статусом головного мешканця звіринця. Дивіться у репортажі журналістки ТСН Олени Лоскун, як вітали легендарного вегетаріанця та в чому секрет його неймовірного довголіття.