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ТСН у соціальних мережах

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14

Єдина горила в Україні Тоні святкує 52-річчя! Йому вже понад 90 за людськими мірками!

Єдина горила в Україні Тоні святкує 52-річчя! Йому вже понад 90 за людськими мірками!

Єдина горила в Україні Тоні святкує 52-річчя! Йому вже понад 90 за людськими мірками!

Справжня зірка столичного зоопарку та єдина горила в Україні святкує свій 52-й день народження! Тоні – один із найстаріших представників свого виду в Європі, і за людськими мірками йому вже далеко за 90. Попри поважний вік та непростий характер одинака, іменинник з апетитом ласує кавунами та динями, насолоджуючись статусом головного мешканця звіринця. Дивіться у репортажі журналістки ТСН Олени Лоскун, як вітали легендарного вегетаріанця та в чому секрет його неймовірного довголіття.

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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