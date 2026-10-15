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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
18

Єфросиніна прокоментувала трагедію Федишин та потрапила в скандал: чому критикують ведучу

Єфросиніна прокоментувала трагедію Федишин та потрапила в скандал: чому критикують ведучу

Єфросиніна прокоментувала трагедію Федишин та потрапила в скандал: чому критикують ведучу

Ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала трагедію співачки Ірини Федишин, яка втратила доньку. Однак у Мережі не оцінили вчинок знаменитості. Машу Єфросиніну почали критикувати та звинувачувати в нещирості. А все через відео, яке вона записала в халаті та водночас розчісувала волосся. Користувачі обурились, що такий вигляд не є доречним, коли коментуєш трагедію.

Дата публікації
Кількість переглядів
18

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