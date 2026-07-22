“єОселі” більше не буде?! В мережі паніка через брак грошей! Де правда?

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Від початку повномасштабної війни російські атаки пошкодили понад 3500 житлових будинків. І це лише в Києві. 70 з них зазнали критичних руйнувань, і це без урахування будівель навчальних та медичних закладів, соціальної й критичної інфраструктури. 30 понівечених будинків у Києві вже відновили, але цей процес триває роками через бюрократію та брак коштів. Цікаво, що попри регулярні обстріли вартість житла і на первинному, і на вторинному ринку столиці щороку суттєво зростає. Урядова програма «єОселя» відповідає на це змінами — вона стає доступнішою для ще більшої кількості категорій громадян. Тож чи стануть кредити на житло комфортнішими, розбирався кореспондент ТСН Олександр Романюк.