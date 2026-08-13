Європа поринула у темряву серед дня! Перше за 27 років велике затемнення сонця!

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Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення! Подивитися його зібралися мільйони людей, задля цього їм довелося вдягати спеціальні окуляри. Те, як Місяць повністю закрив Сонце, було видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. Що побачили європейці? І якими враженнями від рідкісного явища поділилися? Розповість кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. А що ж в Україні - дивіться на відео.