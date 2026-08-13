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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
22

Європа поринула у темряву серед дня! Перше за 27 років велике затемнення сонця!

Європа поринула у темряву серед дня! Перше за 27 років велике затемнення сонця!

Європа поринула у темряву серед дня! Перше за 27 років велике затемнення сонця!

Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення! Подивитися його зібралися мільйони людей, задля цього їм довелося вдягати спеціальні окуляри. Те, як Місяць повністю закрив Сонце, було видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. Що побачили європейці? І якими враженнями від рідкісного явища поділилися? Розповість кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. А що ж в Україні - дивіться на відео.

Дата публікації
Кількість переглядів
22

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