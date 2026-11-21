З цього почалася війна: 21 листопада — день, який назавжди змінив історію України

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21 листопада — день, який розділив історію України на «до» та «після». Цього дня кілька сотень людей вийшли на Майдан у центрі Києва, вимагаючи європейського майбутнього та відмовившись від підкилимних кремлівських домовленостей тодішнього режиму. Силовий розгін, запеклі тримісячні бої за незалежність, утеча Януковича, а згодом — окупація Криму, вторгнення на Донбас і повномасштабна війна.

У День гідності та свободи в Києві на вулиці Інститутській відкрили оновлений меморіал на честь героїв Небесної сотні. Подробиці урочистостей, спогади рідних загиблих та включення кореспондентки ТСН Олени Мацюцької — дивіться у відео.