За легендою, вони повертаються до води: щемливий ритуал пам’яті полеглих морпіхів на Дніпрі

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"За легендою, загиблі морпіхи повертаються до води..." – саме тому їх ушановують там, де тече річка. Напередодні в центрі столиці та по всій країні рідні, друзі та побратими зібралися на день пам'яті полеглих воїнів морської піхоти. Підняття бойового прапора, нагороди "Хрест нескорених", які діти зі сльозами отримують замість батьків, і синьо-жовті вінки, скручені власноруч. У перервах між тривогами, зайшовши в крижану осінню воду Дніпра, бійці віддають останню честь тим, хто віддав життя від оборони Криму та Маріуполя до пекла в Кринках і боїв на передовій. Як стародавня традиція вінкування стає спільним болем та силою української армії – дивіться у щемливому репортажі спеціальної кореспондентки ТСН Наталі Нагорної.