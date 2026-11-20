За відставку міністра Кіма збирають голоси

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Петиція із закликом звільнити Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів стрімко набирає підтримку. За два дні її підписали вже понад 16 тисяч людей. Щоб звернення розглянув уряд, потрібно 25 тисяч голосів. Петицію створив захисник Маріуполя та ветеран російсько-української війни Микита Татьянко. Він вважає висловлювання міністра про ветеранів неприпустимими. А його підходи до ветеранської політики — неприйнятними. Скандал спалахнув після інтерв’ю Кіма. У ньому міністр заявив, що після завершення війни, в Україні може зрости рівень злочинності. А також скептично висловився про психологічне відновлення захисників. Того ж дня в соцмережах з’явилися десятки дописів, які критикували міністра й обурювалися його позиції. У відповідь Віталій Кім написав у соцмережі, що про проблеми потрібно говорити, навіть якщо правда неприємна. Деталі — в ТСН.