"Заборонений до обміну": як дружина вирвала танкіста і захисника ДАПу з 5-річного полону

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Це не просто розповідь про ветеранський бізнес – це вражаюча історія кохання, жертовності, незламності та 5 років відчайдушної боротьби за життя. Командир танка Богдан Пантюшенко під час оборони Донецького аеропорту підірвав стратегічний Путилівський міст, потрапив у ворожу пастку та отримав у квазіутворенні окупантів вирок у 18 років в'язниці. Його викреслювали зі списків і називали "забороненим до обміну", але його дружина Вікторія ні на день не припиняла боротьбу. Пройшовши пекло неволі, очікування, реабілітацію та народження омріяного сина, подружжя виграло державний грант і відкрило власний автентичний ресторан біля Києва. Як вижити після 5 років полону, адаптуватися до мирного життя та підтримати інших побратимів? Ексклюзивну історію родини Пантюшенків, за якою команда ТСН стежила понад 10 років, дивіться у сюжеті Мар'яни Бухан.