Заброньованих більше, ніж мобілізованих: невже депутати пішли проти рішення Уряду

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Олексій Леонов, народний депутат, комітет ВР з питань податкової та митної політики прийшов до студії “1+1” обговорити розгляд бюджету. Голова профільного Комітету заявила, що до нього подано рекордну кількість правок - 5236. Загалом на основі них документ містить 90 пропозицій. Та все ж не міг оминути тему мобілізації, для якої Кабмін оновив правила. Створений Координаційний штаб. Бізнес-організації занепокоєні.