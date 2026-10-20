Забирають своїх з-під носа ворога: що просто зараз коїться під Оріховом

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На Оріхівському напрямку ворог не припиняє крити небо дронами та скидати десятки керованих авіабомб, перетворивши логістичні шляхи на суцільну зону смертельного ризику. Попри колосальну небезпеку, там безперервно працюють українські евакуаційні команди. Ризикуючи власним життям, бійці вивозять до тилу поранених, полеглих побратимів та пошкоджену важку техніку, яку повертають до строю. Однією з таких груп керує 50-річний Микола Емануілов на позивний "Аман" із 65-ї окремої механізованої бригади. Чоловік понад два десятиліття прожив у Португалії, мав досвід миротворчих місій, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся боронити Україну – нині у лавах ЗСУ він служить разом із дружиною та сином. Про те, як планується порятунок під цілодобовим оком ворожої аеророзвідки, дивіться в ТСН в ексклюзивному репортажі Руслана Ярмолюка.