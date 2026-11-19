Зафільмував власну смерть! 72 загиблих упізнали лише за ДНК! Пекельні кадри з Комишувахи

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Дві з половиною сотні досліджень - провели фахівці для ідентифікації жертв російського удару по Комишувасі на Запоріжчині. І робота ця - триває, адже доля кількох місцевих досі залишається невідомою. Натепер підтверджена загибель сім-десяти двох людей. Нагадаю, 2-го листопада, терористи скинули три-тонну авіабомбу на підземну школу, яка була укриттям і гуманітарним хабом. Розбирання завалів і пошуки людей розтягнулися на два тижні. Як селище пережило ці пекельні дні... І чому волонтери змушені, ризикуючи життям, тепер їздити в Комишуваху частіше? Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже.