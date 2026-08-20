Жах! Люди задихались у власних зруйнованих квартирах! Наживо з Києва

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Чергову страшну ніч пережила столиця. Масована ракетна атака забрала життя 13 людей, семеро загиблих у Солом’янському районі. Тридцять троє потерпілих, з них 14 -госпіталізовано, повідомив мер столиці. Головною ціллю ворожих ракет цієї ночі стали столиця та область. Атака розпочалася ще до опівночі - Київ та Бровари обстріляли два десятки балістичних ракет та “Циркон”. Наслідки відчули в Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах. Журналістка ТСН Аліна Лісова веде включення безпосередньо з місця влучання у Солом'янському районі.