Жах у Запоріжжі та Сумах: палаючі будинки, розбиті ТЦ та повторні удари по рятувальниках

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Росія продовжує тероризувати мирні українські міста, застосовуючи тактику повторних ударів та керовані авіабомби. У Запоріжжі ворожі КАБи поцілили по житловому кварталу та друкарні, забравши життя двох людей. У Сумах окупанти влаштували справжнє переслідування рятувальників, атакуючи торговельний центр та дев’ятиповерхівку. Жахливі новини приходять також з Херсонщини, де дрони полюють на цивільні автівки, та з Одеси, яку ворог обстрілює навіть під час жалоби. Кореспонденти ТСН зібрали свідчення очевидців та кадри ліквідації наслідків чергових злочинів РФ.