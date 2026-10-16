Захід під ударом! Росія накрила міста від Сум до Волині: куди поцілив ворог і які наслідки?

Реклама

Масований комбінований терор по всій території України. Ворог завдав прицільних ударів по західних областях та не припиняє нищити прифронтові регіони. У Рівному ворожі дрони влучили в житловий квартал та ТРЦ, на Волині палають десятки вантажівок та пошкоджено інфраструктуру, а Луцьк залишився без електропостачання. Одночасно під жорстокими обстрілами опинилися торговельний центр у Сумах та багатолюдний ринок у Харкові, де десятки людей дістали поранення. Що відомо про руйнування, стан постраждалих та наслідки цієї доби ворожого терору — дивіться у ТСН.