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ТСН у соціальних мережах

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Захід під ударом! Росія накрила міста від Сум до Волині: куди поцілив ворог і які наслідки?

Захід під ударом! Росія накрила міста від Сум до Волині: куди поцілив ворог і які наслідки?

Захід під ударом! Росія накрила міста від Сум до Волині: куди поцілив ворог і які наслідки?

Масований комбінований терор по всій території України. Ворог завдав прицільних ударів по західних областях та не припиняє нищити прифронтові регіони. У Рівному ворожі дрони влучили в житловий квартал та ТРЦ, на Волині палають десятки вантажівок та пошкоджено інфраструктуру, а Луцьк залишився без електропостачання. Одночасно під жорстокими обстрілами опинилися торговельний центр у Сумах та багатолюдний ринок у Харкові, де десятки людей дістали поранення.   Що відомо про руйнування, стан постраждалих та наслідки цієї доби ворожого терору — дивіться у ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
20

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