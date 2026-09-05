Жахіття в Борисполі: перед вибухом навіть не почули шахед! Наживо з епіцентру удару

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Багатоповерхівки, приватні будинки, склади, заклади освіти, обладнання АЗС та автівки: близько 30 об’єктів пошкоджено внаслідок масованої нічної атаки на Київщину. У Борисполі травмовано 2 людей через пряме влучання в житловий будинок. У дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа, зайнялася покрівля та частково обвалилися конструкції верхнього поверху. 15 мешканців рятувальники змогли евакуювати, з потерпілими на місці працювали психологи ДСНС. У Бучанському районі палали склади: під час гасіння вогню ворог завдав підступного повторного удару по сусідній будівлі. А в Обухівському районі через падіння уламків дронів зайнялася суха трава. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного терору. У Борисполі просто зараз працює наш кореспондент Іван Воробйов. У нього дізнаємося останні деталі про ситуацію біля пошкодженої висотки.