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ТСН у соціальних мережах

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Жахіття в Києві: росіяни поцілили в дитсадок! Руйнування на Солом’янці

Жахіття в Києві: росіяни поцілили в дитсадок! Руйнування на Солом’янці

Жахіття в Києві: росіяни поцілили в дитсадок! Руйнування на Солом’янці

У столиці — 6 потерпілих, серед них — 14-річна дитина. Сьогодні вночі росіяни накрили Київ та область дронами, балістикою та крилатими ракетами. Ударів ворог завдавав масовано, хвилями: моніторингові канали нарахували зо 3 десятки ворожих цілей. Під атакою знову опинилася енергетична інфраструктура. Дісталося одразу кільком районам міста. У Дарницькому дрон поцілив у приватний будинок — спалахнула пожежа. У Святошинському зафіксували загоряння сміття на території промзони та покрівлі нежитлової будівлі. Але найбільше руйнувань — на Солом'янці. Там зараз працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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