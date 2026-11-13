Захист лише на 3 із 27 підстанцій! Чому Київ тоне в темряві та до чого тут бізнесмен із крокодилом

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Майже мільярд гривень авансу зник на будівництві захисних споруд для енергооб’єктів Київщини, проте з 27 критично важливих високовольтних підстанцій реальний захист отримали лише три! Парламентська тимчасова слідча комісія виїхала на об'єкти та побачила катастрофічну картину: розриті котловани, незав'язана арматура, демонтований старий захист і знищені ударами трансформатори. Чому столиця сьогодні зазнає найсуворіших відключень електрики, хто відповідав за підряди без тендерів і як до стратегічного будівництва залучили торговців металом та скандального бізнесмена з Дніпра, відомого за обшуками з живим крокодилом? Усі подробиці розкрадань, гучні взаємні звинувачення чиновників і справжні причини енергетичного колапсу – в розслідуванні журналістки ТСН Марії Васильєвої.