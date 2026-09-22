"Закінчимо до зими": сенсаційні заяви Зеленського та Трампа після 40 хв закритої розмови

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"Війна закінчиться до зими?" – Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели важливу зустріч на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Після короткого спілкування з пресою лідери усамітнилися на 40 хвилин закритої розмови за участі розширених делегацій. Про що насправді говорили лідери за зачиненими дверима? Чи отримає Україна нові ракети для Patriot, як Трамп прокоментував удари по російських НПЗ та чи можлива його нова зустріч із Путіним? Усі подробиці з місця подій дивіться у прямому включенні власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.