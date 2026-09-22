Закрутки на складну зиму: секрети рецептів від шеф-кухаря та розрахунок цін на овочі

Реклама

В Україні у розпалі сезон закруток, квашення та консервації. Для багатьох українців це не просто традиція чи спосіб психологічного розвантаження, а й важлива стратегія підготовки до непростої зими на випадок блекаутів або перебоїв із продуктами. Але що насправді вигідніше 2026 року: витрачати час і готувати консервацію власноруч чи придбати готові банки в супермаркеті? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун разом із господинями, дослідниками гастрономічної культури, ресторанними шеф-кухарями та економістами розібрала перевірені рецепти борщової заправки, кулінарні лайфхаки та підрахувала точну собівартість домашніх запасів.