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ТСН у соціальних мережах

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Закрита зустріч із Путіним і найбільший обмін в історії: усе, що треба знати про переговори

Закрита зустріч із Путіним і найбільший обмін в історії: усе, що треба знати про переговори

Закрита зустріч із Путіним і найбільший обмін в історії: усе, що треба знати про переговори

Володимир Путін пропонує повторити гуманітарну місію в Олешках — цього разу в Костянтинівці — та перебудувати систему безпеки в Європі, а ще погоджується на наймасштабніший обмін військовополоненими з Україною. Володимир Зеленський відзначає конкретні результати переговорів, утім заявляє про відсутність прогресу в питанні припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та деескалації в Чорному морі. Чим завершилися перші за 9 місяців перемовини України та Росії за посередництва США і на що американським посланцям удалося вмовити Путіна — розповість кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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