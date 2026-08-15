Закулісся «Тисячовесни»: яка атмосфера панує під час боротьби за фінансування

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До питання національної безпеки прирівнюють сьогодні українську культуру: адже й досі 71% українців споживає російськомовний контент. Щоб створити умови для появи якісного національного продукту та підтримати митців, президент Володимир Зеленський ініціював безпрецедентний за масштабом пітчинг «Тисячовесна». Очікується, що на реалізацію проєктів митці отримають 4 мільярди гривень. Ідеться про художні й документальні фільми, анімацію, виставки, музику та перформанси. Сьогодні вже 4-й день його фінального етапу, який триває в Івано-Франківську. Із нами на прямому зв’язку Тетяна Шуліка, продюсерка 1+1 media, керівниця Big Show Production.