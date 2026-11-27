Залаштунки «Голосу країни»: крадіжки, батли і боротьба за здійснення мрії

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Крадіжки, батли і боротьба за здійснення мрії. Народний музичний проєкт «Голос країни» зібрав півсотні самобутніх талантів, історії яких відгукуються мільйонам. Після сліпих прослуховувань учасникам доведеться змагатися за місце у шоу. Серед них — ті, хто вже встиг підкорити TikTok та привернути увагу світових зірок. То чий спів може стати новим «Голосом нашого часу»? І як головне музичне шоу країни допомагає нашим захисникам? За лаштунками знімань — побувала журналістка ТСН Наталія Ткачук.