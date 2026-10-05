Залишила салон краси заради фронту: історія захисниці, яка після важких опіків повернулася у стрій

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Все життя вона працювала перукаркою в Чернівцях і робила людей красивими, проте 2023 року змінила цивільну професію на військовий однострій, щоб боронити Україну пліч-о-пліч із братами. Молодший лейтенант Олеся пройшла запеклі бої на Донеччині та Харківщині, поки не дістала тяжких опікових поранень: коли спалахнуло полум'я, поруч не було нікого, тож жінка гасила себе власноруч.Попри обпалені дихальні шляхи, пів року виснажливої реабілітації та нестерпний біль у руках, Олеся повернулася на військову службу. Сьогодні її обличчя відновлене, проте во на не показує його на камеру, адже залишається в строю. Наразі у Дніпрі в межах всеукраїнського проєкту "Неопалимі" лікарі лазером сантиметр за сантиметром регенерують ушкоджену шкіру та відновлюють рухливість суглобів захисниці, аби вона знову могла відчувати себе вільною від болю й впевненою жінкою. Усі деталі неймовірної історії незламності та порятунку дивіться у сюжеті журналістки ТСН Ольги Павловської.