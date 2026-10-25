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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
5

Замініть яблуні і груші на горіх і розбагатієте! Українці знайшли “золоту жилу”

Замініть яблуні і груші на горіх і розбагатієте! Українці знайшли “золоту жилу”

Замініть яблуні і груші на горіх і розбагатієте! Українці знайшли “золоту жилу”

Замість звичних яблук чи груш - гектари фундука і екзотичного мигдалю! Попри бойові дії і постійні ризики,  винахідливі українські фермери закладають нові поля і запускають високотехнологічну переробку. Ба більше, наші аграрії вже навчилися конкурувати якістю з світовими патріархами цього бізнесу, які досі не вірять в успіх новачків. Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова повернулася із горіхових жнив і розкаже, як вирощують український суперфуд!  Як на фундуковому чи мигдалевому тренді може заробити кожен із нас. І чому сад волоського горіха може стати ідеальною інвестицією на вашу пенсію.      

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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