Замініть яблуні і груші на горіх і розбагатієте! Українці знайшли “золоту жилу”

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Замість звичних яблук чи груш - гектари фундука і екзотичного мигдалю! Попри бойові дії і постійні ризики, винахідливі українські фермери закладають нові поля і запускають високотехнологічну переробку. Ба більше, наші аграрії вже навчилися конкурувати якістю з світовими патріархами цього бізнесу, які досі не вірять в успіх новачків. Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова повернулася із горіхових жнив і розкаже, як вирощують український суперфуд! Як на фундуковому чи мигдалевому тренді може заробити кожен із нас. І чому сад волоського горіха може стати ідеальною інвестицією на вашу пенсію.