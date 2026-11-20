Замість цукерок – риба для лелеки! Як родина з Батурина 15 років доглядає врятованого птаха

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Замість цукерок на пенсію – свіжа риба для улюбленця! Уже 15 років у родині пенсіонерів Бакурових із Батурина на Чернігівщині живе справжній господар двору – лелека Бузя. Колись знесилений і поранений птах просто зайшов у відкриту хвіртку, шукаючи порятунку після удару струмом. Подружжя виходило пернатого, і відтоді вони нерозлучні: Бузя замінив їм кота й собаку, ловить мишей, товаришує з курями та щодня зустрічає сусідів. Чому дикі лелеки не приймають Бузю у свою зграю, через що бабуся часом жартома сварить пернатого та чому родина не віддасть його ні за які гроші в світі – дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.