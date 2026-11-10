Замість захисту від ракет – крокодил, золото й басейни: викрито новий епіцентр корупції в Україні

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Справжній живий крокодил у тераріумі, мармурові колони, ліфт, золото й панорама на Дніпро замість захисних споруд для енергооб’єктів та шкільних укриттів! Мережу сколихнули кадри розкішних апартаментів, зняті нібито під час обшуків у фігуранта корупційних схем. Українці вже охрестили знахідку новою версією сумнозвісного "Пшонка-стайлу". ТСН зʼясувала, кому належить скляний пентхаус у центрі Дніпра, який звʼязок фірми мають із розкраданням сотень мільйонів бюджетних гривень на Київщині, та як на цей гучний скандал реагують правоохоронці. Усі подробиці розслідування дивіться у сюжеті Олени Гущик та Ольги Павловської.