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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
53

Запоріжжя в ці хвилини: бомби забрали життя двох чоловіків

Запоріжжя в ці хвилини: бомби забрали життя двох чоловіків

Запоріжжя в ці хвилини: бомби забрали життя двох чоловіків

2 людей убили росіяни в Запоріжжі: удосвіта обласний центр вони атакували з авіації, а вночі по місту били «Шахедами». Нищать усе, куди можуть дотягнутися: будинки, станцію техобслуговування, автосалон. Екстрені служби працюють на місцях влучань під загрозою нових ударів, адже повітряна тривога в місті майже не стихає. Більше про російський терор розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

Дата публікації
Кількість переглядів
53

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