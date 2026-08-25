Запоріжжя в ці хвилини: бомби забрали життя двох чоловіків

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2 людей убили росіяни в Запоріжжі: удосвіта обласний центр вони атакували з авіації, а вночі по місту били «Шахедами». Нищать усе, куди можуть дотягнутися: будинки, станцію техобслуговування, автосалон. Екстрені служби працюють на місцях влучань під загрозою нових ударів, адже повітряна тривога в місті майже не стихає. Більше про російський терор розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.