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ТСН у соціальних мережах

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49

Запоріжжя здригнулося від ударів балістикою: ТСН в епіцентрі страшного удару

Запоріжжя здригнулося від ударів балістикою: ТСН в епіцентрі страшного удару

Запоріжжя здригнулося від ударів балістикою: ТСН в епіцентрі страшного удару

Шестеро постраждалих, серед них — одинадцятирічна дівчинка. Над ранок Запоріжжя здригнулося від 11 потужних вибухів. Росіяни атакували місто «Калібрами» та північнокорейською балістикою. Під ударом знову опинилася житлова забудова. Одна ракета впала біля п’ятиповерхівки, розтрощено три будинки довкола. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова від самого ранку працює на місці ворожого обстрілу. Вона розкаже, як Запоріжжя пережило черговий страшний ранок. Детальніше про обстріли України сьогодні — в ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
49

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