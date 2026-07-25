Зараз! Затримали організатора виставки дронів, яка обернулась трагедією!

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Головному організатору вчорашньої виставки дронів на Київщині повідомили про підозру та затримали його. Зараз він під конвоєм у медичному закладі чекає на обрання запобіжного заходу. Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що організатори цієї виставки мають нести персональну відповідальність за людей — так само як і ті, хто погоджує такі заходи. Він наголосив, що ворог прицільно б'є саме тоді, коли в Києві перебувають іноземні делегації, та висловив співчуття родинам загиблих. Напередодні вдень ворог ударив балістикою по приватному спорткомплексу неподалік столиці — там саме відбувалася виставка дронів та іншої військової техніки. Загинули 10 людей, близько 100 — поранені. Серед потерпілих є іноземці. Зруйновано кілька десятків будинків, готелів та ресторанів, пошкоджено автомобілі. Організатором заходу була Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Там уже заявили, що готові співпрацювати зі слідством і надаватимуть усю необхідну інформацію. В Офісі Генерального прокурора відкрили провадження за статтями про воєнний злочин та службову недбалість. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу, та чи були оцінені всі ризики в умовах війни. На Київщині сьогодні — День жалоби. Усі розважальні заходи скасували, на адміністративних будівлях приспустили національні прапори.