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ТСН у соціальних мережах

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77

Зараз! Затримали організатора виставки дронів, яка обернулась трагедією!

Зараз! Затримали організатора виставки дронів, яка обернулась трагедією!

Зараз! Затримали організатора виставки дронів, яка обернулась трагедією!

Головному організатору вчорашньої виставки дронів на Київщині повідомили про підозру та затримали його. Зараз він під конвоєм у медичному закладі чекає на обрання запобіжного заходу. Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що організатори цієї виставки мають нести персональну відповідальність за людей — так само як і ті, хто погоджує такі заходи. Він наголосив, що ворог прицільно б'є саме тоді, коли в Києві перебувають іноземні делегації, та висловив співчуття родинам загиблих. Напередодні вдень ворог ударив балістикою по приватному спорткомплексу неподалік столиці — там саме відбувалася виставка дронів та іншої військової техніки. Загинули 10 людей, близько 100 — поранені. Серед потерпілих є іноземці. Зруйновано кілька десятків будинків, готелів та ресторанів, пошкоджено автомобілі. Організатором заходу була Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Там уже заявили, що готові співпрацювати зі слідством і надаватимуть усю необхідну інформацію. В Офісі Генерального прокурора відкрили провадження за статтями про воєнний злочин та службову недбалість. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу, та чи були оцінені всі ризики в умовах війни. На Київщині сьогодні — День жалоби. Усі розважальні заходи скасували, на адміністративних будівлях приспустили національні прапори.

Дата публікації
Кількість переглядів
77

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